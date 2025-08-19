Medellín compite por premio internacional gracias a su turismo sostenible

Medellín recibió una nominación en los World Sustainable Travel & Hospitality Awards 2025, galardones que destacan a destinos y organizaciones que impulsan el turismo responsable a nivel mundial. La ciudad compite en la categoría Programa Líder Mundial de Empoderamiento Comunitario Sostenible.

La postulación se debe al Programa de Legado, una estrategia que convierte cada evento realizado en Medellín en una oportunidad de generar impacto positivo. Desde becas y voluntariado hasta acciones ambientales, esta iniciativa busca dejar beneficios tangibles en la comunidad y el territorio.

El reconocimiento es fruto del trabajo conjunto con el Greater Medellín Convention & Visitors Bureau, entidad que promueve el turismo de reuniones, ocio y entretenimiento como motores de desarrollo sostenible en la región.

La directora ejecutiva del Bureau, Juliana Cardona Quirós, señaló que los destinos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible resultan más atractivos para organizadores de eventos y turistas. Además, invitó a votar por Medellín antes del 30 de agosto en la página oficial del certamen.

“Sabemos que los destinos que tienen dentro de su quehacer temas de legado y que están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible son más atractivos para aquellas personas que organizan eventos o que tienen motivaciones para visitar esa ciudad, por eso, los invitamos a votar, para que seamos reconocidos por todo lo que hacemos en turismo responsable y sostenible", dijo.

El Programa de Legado ha mostrado, según la Alcaldía de Medellín, resultados concretos como 13.587 personas beneficiadas, 67 eventos con acciones de impacto social y ambiental, talleres ciudadanos, intercambios de conocimiento y más de $307 millones invertidos en proveedores con proyectos de sostenibilidad.

Actualmente, el Bureau reúne en un catálogo a 51 organizaciones sociales y 40 ambientales que cumplen altos estándares de sostenibilidad. Esta articulación refuerza la apuesta de Medellín por posicionarse como un destino líder en turismo responsable y sostenible en América Latina.

Para votar por la capital antioqueña en la nominación de Medellín, puede visitar la página web World Sustainable Travel & Hospitality Awards 2025.