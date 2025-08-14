Famosa aerolínea está cancelando docenas de vuelos a partir de este sábado: ¿afecta a Colombia?

Air Canada, la principal aerolínea de Canadá y una de las más relevantes de Norteamérica, anunció una reducción gradual y eventual suspensión total de la mayoría de sus operaciones a partir del sábado 16 de agosto de 2025, en respuesta a un preaviso de huelga por parte de sus 10.000 auxiliares de vuelo.

La compañía emitió un preaviso de cierre patronal de 72 horas para mitigar el impacto de la huelga en sus clientes y permitir un cierre ordenado de sus operaciones.

La decisión de la aerolínea llega tras ocho meses de negociaciones estancadas con el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), que representa a los auxiliares de vuelo de Air Canada y Air Canada Rouge.

Las conversaciones se han centrado en condiciones laborales y salarios, con los trabajadores denunciando que su salario básico ha aumentado solo un 10% en los últimos 25 años, mientras que la inflación en el mismo periodo ha crecido un 169%.

Además, los auxiliares de vuelo no son remunerados por gran parte del trabajo en tierra, como las funciones de embarque y desembarque de pasajeros. Por su parte, Air Canada afirma haber realizado una propuesta global revisada el 11 de agosto, que no pedía concesiones a sus auxiliares de vuelo y preveía un aumento total de la remuneración del 38% en cuatro años, lo que, según la aerolínea, los convertiría en los mejor pagados de Canadá.



Impacto en los viajes y medidas para los clientes de Air Canada

La interrupción afectará a un estimado de 100.000 pasajeros y la suspensión de unos 500 vuelos a partir del viernes. Mark Nasr, director de operaciones de Air Canada, indicó que las cancelaciones comenzarían con docenas de rutas este jueves.

Christophe Hennebelle, director de comunicaciones, señaló que todos los vuelos serán suspendidos el sábado a primera hora, y que un reinicio ordenado del servicio requerirá "toda una semana"bajo las mejores circunstancias.

La aerolínea ha justificado el cierre patronal como una medida para evitar el caos de paros laborales no planificados, permitiendo a los clientes avisar con antelación y organizar viajes alternativos.

Vuelos afectados:

Los vuelos de Air Canada y Air Canada Rouge se verán afectados, transportando aproximadamente 130.000 clientes al día, incluyendo a los 25.000 canadienses que la aerolínea traslada a casa desde el extranjero diariamente.

Vuelos no afectados:

Los vuelos de Air Canada Express, operados por Jazz y PAL Airlines, continuarán con normalidad, aunque representan solo el 20% de los clientes diarios de Air Canada. *

Los clientes cuyos vuelos sean cancelados serán notificados y tendrán derecho a un reembolso completo.

¿Hay un impacto en Colombia?

Hasta el momento no se específica sobre un impacto de esta interrupción de vuelos en rutas o pasajeros con destino u origen en Colombia. Sin embargo, consulte con la aerolínea sobre sus vuelos programados.