JetSmart celebra 50 millones de pasajeros y estrena su avión número 50 en Suramérica

La aerolínea de bajo costo JetSmart, controlada por el fondo de inversión estadounidense Indigo Partners, alcanzó los 50 millones de pasajeros transportados en sus ocho años de operaciones y presentó su avión número 50 en un evento realizado este miércoles en Bogotá.

“Es un hito para JetSmart y para Suramérica la llegada de nuestro avión número 50”, afirmó el fundador y CEO de la compañía, Estuardo Ortiz, quien recordó que la empresa ha registrado un crecimiento sostenido en la región desde que, en julio de 2017, despegó su primer vuelo entre Santiago de Chile y la ciudad de Calama.

Ortiz subrayó que la operación de JetSmart, con base en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, ha demostrado “que el modelo de bajo costo sí funciona en Suramérica”.

De acuerdo con la información de la compañía, JetSmart conecta 52 destinos en Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay y República Dominicana.



Al presentar el avión número 50, Ortiz indicó que la meta es ampliar la flota en 75 aeronaves adicionales, para alcanzar un total de 125 unidades.

La flota de JetSmart está compuesta por aviones Airbus de la familia A320. El aparato incorporado en esta ocasión lleva en su cola el número 50 y un jaguar, una guacamaya, una tortuga marina y otros animales, como parte de una campaña de la aerolínea para apoyar la protección de especies en riesgo de extinción, según explicó Ortiz.

“El A320 es el avión más exitoso del mercado, con más de 12.000 unidades fabricadas”, señaló el presidente de Airbus para América Latina y el Caribe, Arturo Barreira, presente en el acto en Bogotá.

Barreira destacó que este modelo se caracteriza por ser “más económico y más eficiente que la generación anterior”, además de consumir menos combustible y operar con niveles de ruido más bajos.

JetSmart inició operaciones en Colombia a finales de 2019 y actualmente vuela a diez ciudades del país, el mismo número que en Chile, solo superado por los 14 destinos que atiende en Argentina.