En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Helicóptero de Petro
Keralty
Aviones Gripen
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / JetSmart celebra 50 millones de pasajeros y estrena su avión número 50 en Suramérica

JetSmart celebra 50 millones de pasajeros y estrena su avión número 50 en Suramérica

Al presentar el avión número 50, Ortiz indicó que la meta es ampliar la flota en 75 aeronaves adicionales, para alcanzar un total de 125 unidades.

Publicidad

Publicidad

Publicidad