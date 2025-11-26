La ciudad colombiana ubicada entre los destinos tendencia para 2026 por prestigiosa plataforma

Barranquilla se consolida como uno de los destinos más atractivos del mundo tras ser incluida en el Top Global de Destinos Tendencia 2026 de la plataforma Booking.com, que realizó su estudio basado en las percepciones de más de 29.000 viajeros en 33 países. La capital del Atlántico es destacada, entre otras cosas, por su autenticidad, su energía caribeña y su creciente proyección cultural, lo que la posiciona entre las ciudades que marcarán el turismo mundial el próximo año.



¿Por qué visitar Barranquilla?

El informe señala que la mezcla de tradición y modernidad, la renovación gastronómica, la oferta de eventos y la arquitectura emblemática son claves en este reconocimiento. Barranquilla se ubica así en un selecto grupo de urbes que destacan por su dinamismo y diversidad, reflejando el interés global por experiencias locales vibrantes y sostenibles.



Destinos tendencia para viajes en 2026

Junto a Barranquilla, Booking.com incluyó destinos como Mui Ne (Vietnam), un antiguo pueblo pesquero convertido en refugio costero ideal para deportes acuáticos; Bilbao (España), reconocido por su arquitectura contemporánea y escena cultural; y Filadelfia (Estados Unidos), impulsada por el aniversario 250 de la Independencia en 2026. Cada ciudad fue elegida por su esencia única y su capacidad para ofrecer experiencias memorables.

El listado también incorpora lugares como Guangzhou (China), con su mezcla de tradición cantonesa y modernidad; Sal (Cabo Verde), famosa por sus playas y paisajes volcánicos; Manaus (Brasil), puerta de entrada al Amazonas; y Münster (Alemania), ejemplo de sostenibilidad urbana. Además figuran Kochi (India), con su diversidad cultural, y Port Douglas (Australia), punto clave para explorar la Gran Barrera de Coral.

Panorámica de Barranquilla. Foto: Tecnoglass.

El estudio internacional “Predicciones de Viaje 2026” respalda estos hallazgos con datos de viajeros que planean desplazamientos en los próximos meses. La investigación, detallaron desde la plataforma, evaluó tendencias, motivaciones y cambios en las preferencias globales, priorizando destinos auténticos y culturalmente significativos entre los 1.000 más reservados.

La presencia de Barranquilla en el ranking consolida su ascenso como potencia turística en Colombia y América Latina. Para Booking.com, este tipo de reconocimientos refuerza su compromiso de facilitar viajes con propósito, conectando a las personas con culturas diversas, experiencias transformadoras y ciudades que están redefiniendo la forma de viajar en el mundo.