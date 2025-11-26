En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / La ciudad colombiana ubicada entre los destinos tendencia para 2026 por prestigiosa plataforma

La ciudad colombiana ubicada entre los destinos tendencia para 2026 por prestigiosa plataforma

Entre otros aspectos, esta capital destacó, de acuerdo con el listado, por su autenticidad y creciente proyección cultural.

Publicidad

Publicidad

Publicidad