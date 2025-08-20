Publicidad

Las visas que no requerirán entrevista obligatoria desde el 2 de septiembre: confirma EE UU

Las visas que no requerirán entrevista obligatoria desde el 2 de septiembre: confirma EE UU

Esta medida en algunas visas entrará en vigencia el 2 de septiembre e incluirá a menores de 14 y adultos mayores de 79 años, siempre y cuando no se encuentren en una lista de excepciones.

Los pasaportes 'más poderosos' de América Latina: uno de ellos puede entrar a EE. UU. sin visa
Hay países de Latinoamérica que tienen pasaportes super poderosos con entrada en más de 100 países.
Fotomontaje: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 20, 2025 04:02 p. m.

Desde el 2 de septiembre, todas las personas que realicen el proceso de solicitud de visa para no inmigrante de los Estados Unidos, incluidos ciudadanos de más de 79 años y niños menores de 14, deberán asistir a una entrevista presencial con un agente consular en la Embajada de los Estados Unidos.

Esta medida aplicará, entre otras, para los tipos de visas B1/B2, correspondiente a las entregadas para realizar turismo y negocios en país norteamericano, como también las correspondientes para inversionistas, comerciantes y religiosos. Las visas que permiten realizar estudios en Estados Unidos, también contarán con la aplicación de esta medida.

Visa
Visa
Foto: Pexels

Personas que no requieren entrevista para sacar su visa

Ahora bien, esta normativa también contará con unas excepciones, donde aquellos que apliquen no requerirán de entrevista para su solicitud de visas:

  • Todas las visas para diplomáticos
  • Trabajadores gubernamentales
  • Organizaciones internacionales
  • Todas las personas que estén en proceso de renovación de visa de turista y esta se esté realizando dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento, que haya tenido al menos 18 años al momento de la solicitud de la visa anterior

Para las personas que cumplen con el requisito de renovación dentro del plazo de 12 meses posteriores a la fecha de vencimiento, también deben cumplir con otros requisitos como:

  • Deben presentar la solicitud en su país de nacionalidad o residencia
  • No deben haber sido rechazados anteriormente para una visa
  • No deben tener ningún tipo de ilegibilidad aparente.

Es importante aclarar que si los oficiales consulares consideran que un aspirante debe someterse a una entrevista, independientemente del motivo, podrán hacerlo así la persona que busca sacar la visa se encuentre en una de las exenciones establecidas. Además, esta nueva norma entra a reemplazar a la actualización sobre exención de entrevista, del 18 de febrero de 2025.

