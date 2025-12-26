“Libertad tarifaria da mejores precios a viajeros”: IATA sobre control a tarifas de vuelos

En medio del anuncio del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil sobre un eventual control a los precios de los tiquetes aéreos, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) advirtió que imponer techos tarifarios podría ir en contravía de los beneficios que hoy reciben los usuarios en Colombia.

Así lo explicó en Mañanas Blu 10:30 Paula Bernal, country manager de la IATA en Colombia, al señalar que el transporte aéreo es un mercado que, tanto en el país como en el mundo, ha demostrado que la libertad tarifaria y la competencia son los mecanismos más eficientes para mantener precios razonables.



Cómo se definen los precios de los tiquetes aéreos en Colombia

Bernal recordó que Colombia ya tuvo un esquema de control de precios. “Hasta el año 2012 existía un piso y un techo tarifario. A partir de la liberalización de las tarifas, lo que ha pasado es que año a año las tarifas han bajado más de 3 %, tanto en el mercado doméstico como en el internacional”, explicó.

Según la IATA, esa tendencia se ha mantenido pese a que otros costos del sector no han disminuido en la misma proporción.

La directiva aclaró que, hoy en día, no existe un régimen general de techos tarifarios en el país. Lo que sí hay es la facultad de la Aeronáutica Civil para congelar precios en situaciones excepcionales, como cierres de vías terrestres por derrumbes, con el fin de garantizar la conectividad de las regiones que se quedan sin alternativas de transporte. “Esas disposiciones siempre se han acatado”, indicó.



Frente a las quejas frecuentes de los usuarios por alzas en temporadas altas como diciembre, Bernal sostuvo que estos comportamientos responden a la lógica de la oferta y la demanda.

“Las temporadas altas son planeadas con anticipación, tanto por aerolíneas como por los usuarios. En este mercado, como en otros, el precio lo regula la oferta y la demanda”, afirmó, insistiendo en que la competencia es la que termina presionando los precios a la baja.

Desde la IATA también se hizo un llamado a que el debate no se centre únicamente en los precios finales de los tiquetes, sino en los costos estructurales que enfrenta el sector aéreo en Colombia.

Publicidad

Bernal puso como ejemplo el esquema tributario: “Este es el único servicio de transporte público que paga un IVA del 19 %, no solo sobre el tiquete, sino también sobre el combustible de aviación”. A su juicio, revisar impuestos, tasas aeronáuticas y costos del combustible permitiría mejorar aún más los precios para los usuarios.

La representante del gremio enfatizó que, desde 2012, la liberalización tarifaria ha incentivado la llegada de más aerolíneas al país, aumentando la competencia y ampliando la oferta de rutas. “Esa competencia es lo que hace que al final los usuarios puedan percibir mejores precios”, reiteró.

Finalmente, Bernal aseguró que la IATA comparte el objetivo del Gobierno de buscar mejores condiciones para los viajeros, pero insistió en que ese propósito se logra manteniendo la libertad tarifaria y fortaleciendo la competitividad del sector.

Publicidad

“Entre más aerolíneas haya y más competitivo sea el mercado, los beneficios se ven en los usuarios”, concluyó.