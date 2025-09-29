En vivo
Los 29 países en Europa que exigirán nuevo requisito a colombianos para viajar desde octubre

Los 29 países en Europa que exigirán nuevo requisito a colombianos para viajar desde octubre

Según la Cancillería, el nuevo registro obligatorio para viajar a Europa se activará el 12 de octubre, pero su implementación será gradual.

Viajeros tendrán que cumplir nuevo requisito para entrar a Europa
Viajeros tendrán que cumplir nuevo requisito para entrar a Europa
Foto: Unsplash
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

A partir del 12 de octubre de 2025, los viajes de corta estancia hacia Europa tendrán un cambio clave en los controles migratorios. El ajuste se enmarca en la entrada en operación de un sistema que transformará la forma en que los países europeos registran a los visitantes extranjeros, incluidos los colombianos.

De acuerdo con la Cancillería de Colombia, el próximo 12 de octubre comenzará a funcionar el Sistema de Entradas y Salidas (EES, por sus siglas en inglés), una plataforma digital de control fronterizo que se aplicará en 29 países europeos.

Con esta medida, el tradicional sellado manual de pasaportes quedará atrás para dar paso a un registro automatizado.

Viajar por el mundo
Viajar por el mundo es una de las experiencias más enriquecedoras que puede tener un ser humano
Foto: Unsplash

¿Cómo funcionará el nuevo registro EES para Europa?

La Cancillería explicó que el EES recopilará datos biométricos de cada viajero, como huellas dactilares e imagen facial, además de información personal básica y del documento de viaje, procedimiento que se efectuará directamente en los puntos de entrada: aeropuertos, puertos marítimos y pasos terrestres.

El sistema aplicará para estancias cortas, es decir, hasta 90 días dentro de un período de 180 días, en los países que hacen parte del espacio Schengen y en otros Estados asociados.

Según las autoridades europeas, el propósito de este mecanismo es agilizar los procesos en frontera, fortalecer la seguridad y prevenir la migración irregular, al contar con un registro más detallado y actualizado de quienes ingresan y salen del continente.

¿Qué países aplicarán la medida?

El EES se implementará en 29 Estados europeos, entre ellos los 27 de la Unión Europea que integran el espacio Schengen, junto con Liechtenstein y Suiza. En la lista se incluyen destinos frecuentes para colombianos como España.

En detalle, los países son:

  1. Alemania
  2. Austria
  3. Bélgica
  4. Bulgaria
  5. Croacia
  6. República Checa
  7. Dinamarca
  8. Eslovaquia
  9. Eslovenia
  10. España
  11. Estonia
  12. Finlandia
  13. Francia
  14. Grecia
  15. Hungría
  16. Islandia
  17. Italia
  18. Letonia
  19. Liechtenstein
  20. Lituania
  21. Luxemburgo
  22. Malta
  23. Noruega
  24. Países Bajos
  25. Polonia
  26. Portugal
  27. Rumania
  28. Suecia
  29. Suiza
Los peatones caminan por la calle Gran Vía en el centro de Madrid, el 28 de abril de 2025.
El turismo masivo en España está generando problemas.
Foto: AFP

El sistema se activará el 12 de octubre, pero su implementación será gradual. La Cancillería precisó que la fase de adaptación se extenderá hasta el 9 de abril de 2026, fecha en la que se espera que todos los países involucrados tengan el sistema en pleno funcionamiento.

A partir del 10 de abril de 2026, el EES será obligatorio y totalmente operativo en toda Europa.

¿Hay que llenar algo antes del viaje?

Una de las aclaraciones realizadas por la Cancillería es que el registro no se realiza antes del viaje, como ocurre con las solicitudes por ejemplo, como con la visa americana. El proceso será automático en el punto de ingreso, al momento de pasar por el control migratorio.

¿Qué hay para hacer en Europa?

Más allá del nuevo requisito migratorio, al no exigir visa Schengen Europa continúa siendo uno de los destinos favoritos de los colombianos. Entre las actividades más destacadas para realizar en el continente están:

  • Recorrer museos emblemáticos como el Louvre en París, el Prado en Madrid o la Galería Uffizi en Florencia.
  • Visitar monumentos históricos, desde la Torre Eiffel hasta el Coliseo Romano o la Sagrada Familia en Barcelona.
  • Disfrutar de rutas naturales, como los fiordos noruegos, los Alpes suizos o los lagos italianos.
  • Caminar por cascos históricos medievales en ciudades como Brujas, Tallin o Cracovia.
  • Explorar la gastronomía local, con tapas en España, pastas en Italia, quesos en Francia y cervezas en Bélgica.
  • Viajar en tren por varias capitales, y contemplar los paisajes a su paso como en Suiza o Italia.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Europa

Viajes

