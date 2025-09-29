Los 29 países en Europa que exigirán nuevo requisito a colombianos para viajar desde octubre

A partir del 12 de octubre de 2025, los viajes de corta estancia hacia Europa tendrán un cambio clave en los controles migratorios. El ajuste se enmarca en la entrada en operación de un sistema que transformará la forma en que los países europeos registran a los visitantes extranjeros, incluidos los colombianos.

De acuerdo con la Cancillería de Colombia, el próximo 12 de octubre comenzará a funcionar el Sistema de Entradas y Salidas (EES, por sus siglas en inglés), una plataforma digital de control fronterizo que se aplicará en 29 países europeos.

Con esta medida, el tradicional sellado manual de pasaportes quedará atrás para dar paso a un registro automatizado.

¿Cómo funcionará el nuevo registro EES para Europa?

La Cancillería explicó que el EES recopilará datos biométricos de cada viajero, como huellas dactilares e imagen facial, además de información personal básica y del documento de viaje, procedimiento que se efectuará directamente en los puntos de entrada: aeropuertos, puertos marítimos y pasos terrestres.



El sistema aplicará para estancias cortas, es decir, hasta 90 días dentro de un período de 180 días, en los países que hacen parte del espacio Schengen y en otros Estados asociados.

Según las autoridades europeas, el propósito de este mecanismo es agilizar los procesos en frontera, fortalecer la seguridad y prevenir la migración irregular, al contar con un registro más detallado y actualizado de quienes ingresan y salen del continente.



¿Qué países aplicarán la medida?

El EES se implementará en 29 Estados europeos, entre ellos los 27 de la Unión Europea que integran el espacio Schengen, junto con Liechtenstein y Suiza. En la lista se incluyen destinos frecuentes para colombianos como España.

En detalle, los países son:



Alemania Austria Bélgica Bulgaria Croacia República Checa Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Islandia Italia Letonia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Malta Noruega Países Bajos Polonia Portugal Rumania Suecia Suiza

El sistema se activará el 12 de octubre, pero su implementación será gradual. La Cancillería precisó que la fase de adaptación se extenderá hasta el 9 de abril de 2026, fecha en la que se espera que todos los países involucrados tengan el sistema en pleno funcionamiento.

A partir del 10 de abril de 2026, el EES será obligatorio y totalmente operativo en toda Europa.



¿Hay que llenar algo antes del viaje?

Una de las aclaraciones realizadas por la Cancillería es que el registro no se realiza antes del viaje, como ocurre con las solicitudes por ejemplo, como con la visa americana. El proceso será automático en el punto de ingreso, al momento de pasar por el control migratorio.



