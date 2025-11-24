No es Santander, esta sería la nueva capital de los deportes extremos en Colombia

Hace años en Santander se popularizó la práctica de deportes extremos en la región, en especial el municipio de San Gil como el destino ideal en Colombia. Pero lo cierto es que esto se ha vuelto viral en todo el país y más lugares apuntan como parte de su agenda este tipo de actividades.

Ahora, existe una zona del país en donde hace tiempo se ha venido trabajando en ser la “nueva capital de los deportes extremos en Colombia”: el Valle del Cauca.



¿Por qué el Valle del Cauca apunta a ser capital de deportes extremos?

Esto ha sido gracias a la diversidad biológica y geográfica del Valle del Cauca es única, pues combina el litoral del Pacífico con la imponente Cordillera Occidental, que se eleva paralela a la costa y actúa como una barrera climática y un embudo natural para los vientos, hasta encontrarse con el vasto y fértil valle geográfico del río Cauca.

“El Valle del Cauca es y seguirá siendo número uno en turismo de aventura. En Roldanillo, la temporada de parapente atrae a más de 9.000 visitantes, genera más de 3 millones de dólares y eleva la ocupación hotelera por encima del 80 %, impactando al municipio y a toda la región del norte del Valle. Pero el parapentismo no se vive solo allí: en el centro del departamento contamos con corrientes magníficas que permiten volar no solo en la mañana, sino durante todo el día, convirtiéndolo en un escenario ideal para el vuelo recreativo y demostrando la grandeza de nuestro territorio”, indicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres.

Imagen de referencia. Indervalle

Estos son 5 destinos de deportes extremos en el Valle