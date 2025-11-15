En vivo
Planes para hacer en Bogotá este puente festivo: más de 100 obras gratis para visitar

Planes para hacer en Bogotá este puente festivo: más de 100 obras gratis para visitar

La exposición reúne piezas de maestros como Fernando Botero, Débora Arango, Emma Reyes, Beatriz González, Alejandro Obregón, David Manzur y Lucy Tejada, entre otros.

