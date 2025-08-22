El nuevo plan para conocer a Bogotá en helicóptero: estos son los planes para parejas y amigos

Bogotá esconde paisajes que, aunque están a la vista de todos, solo se valoran verdaderamente desde otra perspectiva. Imagine admirar su geografía sobrevolando en helicóptero los míticos Cerros Orientales y la Sabana de Bogotá. Pues ahora es posible y es uno de los planes que gana más popularidad.

El sobrevuelo en helicóptero por la Sabana de Bogotá y sus Cerros Orientales es una experiencia de aventura con una trayectoria de aproximadamente 35 kilómetros a unos 200 kilómetros de altura.

Durante este vuelo panorámico, que dura entre 12 y 15 minutos, podrá contemplar desde las alturas lugares icónicos como:



Los municipios de Chía y Cajicá

Toda la magia de la sabana norte

Desde Monserrate hasta Sumapaz

Embalses y nubes acariciando las cumbres

Zonas rurales cercanas, La Calera o el Parque Nacional Natural Chingaza

Qué incluye este plan de sobrevuelo por Bogotá

Esto depende de cada agencia que ofrecen vuelos en helicóptero por la ciudad, pero normalmente el plan incluye:



Preparación e inducción

La oportunidad de conocer un hangar en operación

Ingreso al aeropuerto Guaymaral

Experiencia de vuelo en un plan de sobrevuelo compartido, con una capacidad máxima de 5 personas

Vuelo panorámico de entre 12 y 15 minutos

Un pequeño refrigerio

Certificado de vuelo

Equipos de seguridad

Parqueadero

¿Cuánto Cuesta Volar en Helicóptero sobre Bogotá? (Precios y Agencias)

El precio de un vuelo en helicóptero sobre Bogotá ronda entre los 450.000 y 550.000 pesos por persona para un recorrido de media hora. Si agenda en grupo, el costo podría ser más económico.

Actualmente, tres agencias principales ofrecen este servicio en Bogotá:

Adrenaline Colombia

Volar Colombia

Fly Colombia

Razones para Sobrevivir los Cerros Orientales

Una vista inigualable de los Cerros Orientales en Bogotá: Desde el helicóptero, es posible apreciar cómo la ciudad y la montaña conviven en un contraste único, perceptible únicamente desde el aire. Los cerros se revelan con su vegetación espesa, caminos ocultos, quiebres abruptos y su transición hacia la urbanidad. Lo que tomaría horas recorrer a pie, se contempla en cuestión de minutos, con una belleza incomparable frente a cualquier otra actividad turística en la ciudad. Una experiencia exclusiva que rompe con la rutina: Muy pocas personas han tenido el privilegio de volar en helicóptero sobre Bogotá. No hay tráfico ni ruido urbano; únicamente la vibración del motor, el silencio de las alturas y la emoción de observar la ciudad desplegarse como una maqueta viva. Seguridad y profesionalismo garantizados: Las empresas certificadas que operan en Bogotá ofrecen los más altos niveles de seguridad. Los pilotos cuentan con entrenamiento para todo tipo de escenarios, las aeronaves son revisadas de manera constante y las condiciones de vuelo se ajustan con rigurosidad para garantizar la tranquilidad de los pasajeros. Una actividad de un día: No se requiere un fin de semana largo para experimentar algo especial. Bastan 12 a 15 minutos de sobrevuelo para disfrutar de esa pausa que cuerpo y mente necesitan. Es un plan que renueva, impresiona, estimula y despierta la creatividad, ideal para reconectar consigo mismo o buscar inspiración.

Publicidad

Viajar en helicóptero en Bogotá es una mezcla única de adrenalina, asombro y calma. Quienes han vivido la experiencia coinciden en que es una sensación completamente distinta a volar en avión.