Visite la "capital dulce" este fin de semana: celebran la tradición panelera del 22 al 25 de enero

A veces el fin de semana pide algo más que descanso. Pide carretera, música, sabores nuevos y una excusa perfecta para salir de la rutina. Mientras algunos aún deciden entre quedarse en casa o improvisar, hay un lugar que está preparado para recibir a miles de visitantes con tradición, fiesta y cultura.
Este fin de semana, el plan es visitar la “capital del dulce de Colombia”, un destino que mezcla identidad, folclor y celebración en cada esquina.
Villeta es uno de los municipios de Cundinamarca y se sitúa a 91 kilómetros de Bogotá y 330 de Medellín. Desde el 22 al 25 de enero, el reconocido lugar se prepara para recibir a miles de visitantes en una nueva edición del Festival Turístico, Reinado Nacional de la Panela y muestra folclórica colombiana.
Durante estos días, el municipio, que también es conocido como la capital del dulce, se convertirá en el epicentro de la cultura y la reactivación económica del departamento.
Según la Gobernación de Cundinamarca, el evento “integra una agenda que exalta la identidad del gremio panelero a través de desfiles, ferias agroindustriales y muestras folclóricas”, actividades pensadas para toda la familia.
Además de ser un reinado, el certamen no solo busca resaltar el talento de las regiones productoras de panela, sino también el turismo y “visibilizar el valor cultural de este producto insignia”.
La agenda del festival cuenta con las siguientes actividades que desde ya todos pueden disfrutar:
Además de asistir al Reinado de la Panela, los visitantes también pueden llevar a cabo otras actividades de aventura y naturaleza como:
Pero si lo que se quiere es seguir disfrutando de la capital del dulce de Colombia, existen otras opciones relacionadas con la festividad de este fin de semana y que siempre están disponibles: