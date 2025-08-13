Wingo anuncia más vuelos a isla a la que están viajando muchos colombianos: saldrá desde Medellín

La aerolínea Wingo anunció la extensión de su ruta Medellín - Curazao hasta finales de enero de 2026. Esta decisión busca seguir impulsando el intercambio turístico y cultural entre ambos destinos y responde al "excelente comportamiento" y la "gran demanda de viajeros" que ha tenido la ruta desde su inicio en junio de este año.

La conexión, operada entre el Aeropuerto José María Córdova de Medellín y el Aeropuerto Internacional Hato de Curazao, mantendrá dos frecuencias semanales, operando los jueves y domingos en horario matutino. Se prevé la disponibilidad de cerca de 6.000 sillas hasta enero de 2026, lo que se traduce en aproximadamente 1.500 asientos mensuales para disfrutar de la isla caribeña.

Colombia se consolida como el tercer mercado más importante para Curazao, con Medellín destacándose como su segunda ciudad más relevante en términos de conectividad aérea. Hugo Clarinda, director de la Oficina de Turismo de Curazao, afirmó que esta extensión permite ofrecer una "alternativa directa y conveniente" para descubrir la cultura, naturaleza y hospitalidad de la isla. Por su parte,

Curazao: vuelos directos desde Colombia, hoteles y actividades// Foto: AFP

Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo, destacó que buscan que cada vez más personas disfruten del Caribe con "precios bajos y una operación confiable".

Curazao es reconocida por sus más de 35 cautivadoras playas, un diverso patrimonio que abarca 55 culturas (incluidas la holandesa, española y portuguesa) y una impresionante arquitectura europea.

Calificada por viajeros como una de las "mejores islas del Caribe", ofrece sitios de buceo de clase mundial, playas vírgenes y un clima idílico. Su capital, Willemstad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es famosa por el icónico Handelskade, vibrante arte callejero y una creciente oferta gastronómica y de boutiques.

Además de la ruta de Wingo desde Medellín, los viajeros colombianos pueden acceder a la isla con vuelos directos desde Bogotá (Avianca, Wingo y Copa) y desde Barranquilla (Z Air).

