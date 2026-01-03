Delcy Rodríguez exige "prueba de vida" de Nicolás Maduro tras su captura por EE. UU.

Minutos después de que el presidente Donald Trump anunciara la captura de Nicolás Maduro, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, compareció para confirmar la noticia y lanzar una exigencia urgente a la comunidad internacional. La funcionaria denunció que tanto el jefe de Estado como la primera dama, Cilia Flores, se encuentran en poder de las fuerzas estadounidenses.

“Exigimos inmediatamente una prueba de vida del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores”, sentenció Rodríguez, quien calificó el acto como una violación sin precedentes al derecho internacional.



Incertidumbre sobre el paradero de Maduro

La confirmación por parte de la vicepresidenta se produce en medio del caos informativo que rodea a Caracas tras los bombardeos reportados en bases militares. La capital venezolana y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira fueron blanco de una ofensiva militar masiva que comenzó alrededor de la 1:50 a. m. (hora local) de este sábado 3 de enero de 2026.

Los ataques se concentraron en puntos estratégicos de la defensa venezolana. En el Complejo Militar Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa, se registraron múltiples explosiones que obligaron al desalojo de personal militar y civil. Testigos y videos captados desde zonas residenciales muestran densas columnas de humo negro y daños estructurales en los alrededores de la principal autopista de la ciudad, adyacente a las instalaciones.

Ataque de Estados Unidos en Venezuela AFP

Simultáneamente, la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, fue impactada por al menos siete detonaciones. Según reportes de agencias internacionales como AFP, el estruendo de los misiles hizo que las ventanas de edificios cercanos retumbaran, mientras aviones de combate y helicópteros estadounidenses surcaban el cielo a baja altura, generando pánico entre la población.