Venezuela / Revelan primera foto de reunión entre María Corina Machado y Donald Trump

Revelan primera foto de reunión entre María Corina Machado y Donald Trump

Machado utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió al presidente Donald Trump.

Danald Trump - María Corina Machado
Danald Trump - María Corina Machado
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

