Vía al Llano, problema en infraestructura sin resolver: El Radar, programa 27 de septiembre de 2025

El Radar de este sábado 27 de septiembre de 2025 tuvo invitados de gran relevancia en la agenda nacional e internacional, abordando temas de infraestructura, política global y controversias de salud pública.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, conversó con Ricardo Ospina sobre los retos de la infraestructura vial en la Orinoquía y la Amazonía. La mandataria expuso los problemas de conectividad que enfrenta la región, los efectos directos en la economía y el turismo, y la urgencia de trabajar de manera coordinada entre Gobierno, concesionarios y comunidades. Además, planteó soluciones como la declaratoria de emergencia económica y la ejecución de obras en puntos críticos de la vía Bogotá–Villavicencio.

En otro bloque, el presidente Donald Trump causó polémica internacional al sugerir un vínculo entre el consumo de paracetamol en mujeres embarazadas y un aumento en los casos de autismo. Sus declaraciones encendieron alarmas en organismos de salud, aunque la OMS y expertos advirtieron que los señalamientos deben analizarse con rigor científico.

Finalmente, la analista internacional María Teresa Aya Smitmans analizó lo ocurrido en la Asamblea General de la ONU, donde el reconocimiento del Estado Palestino y las tensiones en Gaza dominaron la agenda diplomática. Una edición marcada por debates cruciales para Colombia y el mundo.

