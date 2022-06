Alcalde de Ibagué responde si se arrepiente de su polémica frase “me identi..Fico”

El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, pasó por la cabina de Blu Radio en Bogotá y, en diálogo con Voz Populi, afirmó que no se arrepiente de haber dicho "Me identiFico" , hecho por el que hasta la Procuraduría lo investigó y lo suspendió de su cargo por unos días.

“No, yo me arrepiento solo ante Dios y siempre voy para adelante, y con el respeto de las instituciones, siempre he sido respetuoso de las decisiones y, si no las comparto, por eso también con nuestro equipo jurídico hasta el último momento radicamos nuestra defensa y gracias a Dios nos dio la razón. La Procuraduría y nos retornó al cargo”, dijo el mandatario.

Publicidad

Y es que hace unos meses al alcalde Hurtado le preguntaron por qué candidato a la consulta iba a apoyar, a lo que este respondió: “Me identi…Fico con el Equipo por Colombia, los que han hecho, por supuesto, por este país, entonces ahí estaremos adelantando nuestro derecho fundamental al voto”.

Estas declaraciones hicieron que la Procuraduría le abriera una investigación por su presunta participación política; incluso, fue suspendido de su cargo por tres meses, pero se le levantó la sanción.

El argumento de la Procuraduría para levantar la suspensión fue que ya era imposible que Hurtado repitiera su supuesta participación política, pues el excandidato Federico Gutiérrez no logró pasar a la segunda vuelta.