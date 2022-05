La Procuraduría General de la Nación levantó este martes la suspensión provisional en contra del alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, por presunta participación en política en favor del candidato Federico Gutiérrez.

Hurtado, a su estilo, manifestó en su momento que la decisión del Ministerio Público no le quitaba el sueño, pero que intenpondría los recursos legales para regresar al cargo, para el que fue elegido en el periodo 2020 - 2023.

"No me mortifico", aseguró el mandatario de la capital tolimense, quien quedó en la mira de la entidad de control disciplinario por su abierto apoyo a Gutiérrez, quien no logró pasar a la segunda vuelta presidencial.

En entrevistas a medios de comunicación, Hurtado dijo frases "yo me identi...fico" y "yo me rati...fico", en aparente alusión a la campaña de Gutiérrez, también conocido como "Fico".