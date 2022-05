"No me mortifico por las acciones de la Procuraduría en mi contra": alcalde de Ibagué Andrés Hurtado

El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado , suspendido de sus funciones por la Procuraduría por presunta participación en política, aseguró en Mañanas BLU, a su estilo, que la decisión del Ministerio Público no le quita el sueño. "No me mortifico", aseguró el mandatario de la capital tolimense, que quedó en la mira de la entidad de control disciplinario por decir en entrevistas las frases "yo me identifico" y "yo me ratifico", en aparente alusión a la campaña del candidato presidencial Federico Gutiérrez, también conocido como "Fico".

"Yo no me mortifico por las actuaciones que han realizado en los últimos momentos la Procuraduría, lo lamento, me toma por sorpresa. Después del 13 de marzo se me abrió una investigación en la cual yo tengo el derecho a defenderme y así lo haremos con todos nuestros jurídicos. No me mortifico con lo que ha pasado últimamente, seguiremos avanzando", sostuvo el mandatario.

Publicidad

"Siempre hemos actuado con responsabilidad y respeto por las instituciones y la ley. Siempre seguiré trabajando con los ciudadanos al pie de la ley. Aquí todos los esfuerzos que hacemos es para que nuestra ciudad cambie y avance, lo seguiremos haciendo. Esto es una suspensión provisional", agregó.

Hurtado negó haber hecho campaña por Federico Gutiérrez y aseguró ser un "hombre respetuoso de todas las leyes y las instituciones". Además, dijo que no comparte la posición del Ministerio Público.

"No se ha cometido ningún delito del cual nos reprochen. Por el contrario, con mucho optimismo y esperanza nos levantamos a trabajar. Con o sin alcaldía vamos a seguir trabajando por los ibaguereños", complementó el suspendido mandatario.