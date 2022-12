El país se prepara para una nueva jornada de marchas de maestros y centrales obreras

Este martes el país vivirá una nueva jornada de marchas de profesores agremiados en Fecode y de las centrales obreras, unos y otros en paro por circunstancias similares en unos casos y distintas en otros.



El próximo jueves se cumplen dos semanas de cese de actividades de 330 mil docentes de Fecode, generando anomalía académica a ocho millones de niños y jóvenes.



Aunque la mesa de concertación se mantiene, no se ha logrado un acuerdo sobre la totalidad de los cerca de más de 20 puntos del pliego de peticiones, en donde el cuello de botella más grande es la nivelación salarial más allá del 2018.



El presidente de Fecode, Carlos Rivas, reiteró que siguen las divergencias por la bonificación por servicios prestados.



Entre tanto, más temprano la ministra de Educación, Yaneth Giha, había dicho que Fecode no tenía interés en levantar el cese de actividades y advirtió que los profesores tendrán que reponer el tiempo que han dejado de dictar clase a los niños y a los jóvenes.



Las marchas



Las marchas en Bogotá saldrán de tres puntos desde las 9 de la mañana: Colegio Manuela Beltrán (av. Caracas con 57), Sena de la carrera 30 con av. Primero de Mayo y el Colegio Nicolás Esguerra.



De otra parte, todavía no hay humo blanco para que Gobierno y TODAS las centrales obreras se sienten para discutir el aumento salarial de los trabajadores estatales para este año, y el asunto es muy delicado porque ya vamos a llegar a la mitad de 2017 y no se ha hecho el reajuste.



Paros cívicos en Buenaventura y Chocó



Capítulo aparte merecen los paros cívicos de Buenaventura y Chocó, en donde, como casi siempre, el Gobierno ha llegado tarde y sin una propuesta concreta para su solución.



En las últimas horas, y dos semanas después del inicio de las manifestaciones, con marchas, saqueos, muertos y bloqueos de por medio, el Presidente Santos ordenó que dos viceministros y luego dos ministros vayan a buscar caminos para solucionar la crisis.



El Gobierno nacional anunció que se reactiva la mesa de diálogos con los representantes del paro cívico de Buenaventura, una comisión estará viajando a la ciudad puerto retomando los diálogos, la presidencia de la república agradeció la mediación de la iglesia católica en el Valle del Cauca para que las partes una vez más dialoguen.



En Buenaventura se cansaron de promesas incumplidas, de que los usen para llegar a la presidencia y luego los abandonen a su suerte, a quedar en manos de la corrupta clase política que los ha llevado a tener altísimos índices de violencia, a no tener agua potable y a no contar con un hospital digno.



En Quibdó, la pelea es por seguridad, por una carretera digna y porque se reconozca su importancia.