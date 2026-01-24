Aranceles en Ecuador impactarían industria automotriz: Autos y Motos, programa 24 de enero de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 24 de enero de 2026, estos fueron los temas:



El mercado de motocicletas en Colombia alcanzó un hito histórico al cerrar el año 2025 con 1.1 millones de unidades nuevas registradas.

La icónica Ford F-Series consolidó su dominio global en 2025 al completar 49 años consecutivos como la pickup más vendida en los Estados Unidos.

El sector de autopartes y vehículos enfrenta una nueva coyuntura comercial tras el anuncio de Ecuador de aplicar un arancel del 30 % a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero de 2026.

BMW Motorrad Colombia anunció el lanzamiento del Academy Festival 2026, el primer encuentro de la marca del año enfocado en seguridad vial y formación técnica para motociclistas en el autódromo de Tocancipá, Cundinamarca.

La nueva Hyundai Palisade fue galardonada con el premio al vehículo utilitario del año 2026 en Norteamérica, tras ser evaluada por un jurado de 50 periodistas independientes en categorías de innovación, seguridad y rendimiento.

Escuche el programa completo aquí: