3 de febrero de 2022 – Blog Deportivo, programa completo

Este jueves, 3 de febrero, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, comentó lo sucedido con el representante italiano con relación al caso del futbolista Marino Hinestroza.

“Lamentablemente el jugador no fue agradecido con el América. El empresario es un ladrón, no lo dejó firmar. Al futbolista también le faltó agradecimiento. Me cuentan, porque no me consta, que a Adrián Ramos se lo iban a llevar, pero él dijo “no señor. Me voy si le dan la plata al América””, añadió.

Publicidad

Además, el exfutbolista Mauricio Serna, referente histórico de la Selección Colombia, habló de las posibilidades de clasificación de ‘La Tricolor’ al Mundial de Catar.

“Me duele ver las actuaciones de la Selección, pero hace mucho rato venía jugando muy mal, cuando no se juega bien es difícil clasificar. Cuando uno mira el rendimiento, uno se tiene dar cuenta que es muy complejo aspirar por cómo se está jugando”, afirmó.

Publicidad

Por último, Liliana Zape, hija del mítico exguardameta colombiano Pedro Antonio Zape, contó detalles del estado actual de su padre.

“Mi papá empieza con un dolor en la zona lumbar. Empieza a alterarse la saturación y la presión. Entramos a la Clínica Valle del Lili, donde se le descarta COVID y cualquier problema de trombos”, dijo.

Publicidad

Estas y más noticias del mundo del deporte en el programa completo de Blog Deportivo: