"Es una rata": Tulio Gómez a representante Gianluca De Franco

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, habló en los micrófonos de Blog Deportivo sobre la polémica que involucra al jugador Marino Hinestroza y la presunta mala actuación del empresario Gianluca De Franco para que el futbolista no renovara con la ‘Mechita’.

“Ese es un bandido. Lo llamé y le dije “Gianluca usted es una rata por robarse un jugador, no dejarlo firmar”. Primero se le robó la representación a Carlos Gutiérrez. Es un tipo sin escrúpulos”, contó Tulio Gómez.

Vale recordar que Marino Hinestroza estaba prestado al Palmeiras y, según relató Tulio, De Franco no dejó que renovara con la ‘Mechita’. “Negoció con Pachuca, él se quedó con la mitad y el jugador con lo demás”

“Lamentablemente el jugador no fue agradecido con el América. El empresario es un ladrón, no lo dejó firmar. Al futbolista también le faltó agradecimiento. Me cuentan, porque no me consta, que a Adrián Ramos se lo iban a llevar, pero él dijo “no señor. Me voy si le dan la plata al América””, añadió.

¿Qué hará el América?

El máximo accionista del equipo indicó que van a revisar quiénes están representando a cada jugador del América.

“Si hay alguno representando con Gianluca, le digo “o se queda con él o con el América. No puedo tener a un ladrón representando a un jugador nuestro”, enfatizó.

“Hay agentes que le quitan 10 % o 20 % del salario del jugador. Los agentes son para que lo apoyen lo dejen crecer”, agregó.

La versión del representante Carlos Gutiérrez

El exfutbolista manifestó en Blog Deportivo que "tiene un contrato firmado y vigente con el jugador, registrado en la Federación Brasileña de Fútbol. Tengo mis pruebas; fotos, videos".

Sobre si hará un proceso por incumplimiento de contrato por parte de Hinestroza, detalló que ya lo está haciendo. "Al frente de este procedimiento está el doctor Juan Carlos Vásquez".