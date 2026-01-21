Previa del partido Santa Fe vs. Junior: 21 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 21 de enero de 2026:



Luis Suárez protagonizó las dos anotaciones durante el partido del Sporting contra el PSG que le otorgaron la victoria a 'Los Leones'.

que le otorgaron la victoria a 'Los Leones'. El colombiano Mateo Casierra llegó a Bello Horizonte, Brasil, para presentar exámenes médicos y firmar contrato con el Atlético Mineira .

. Narciso Algamis, representante de Kevin Serna , habló sobre la opción de que el jugador colombiano se integre al Fluminense.

, habló sobre la opción de que el jugador colombiano se integre al Fluminense. Santa Fe se enfrentará al Junior en Estadio El Campín para jugar el partido de vuelta de la Superliga a las 7:30 p. m., siendo 1 - 1 el marcador global.

Escuche el programa completo aquí: