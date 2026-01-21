Previa del partido Santa Fe vs. Junior: 21 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 21 de enero de 2026:
- Luis Suárez protagonizó las dos anotaciones durante el partido del Sporting contra el PSG que le otorgaron la victoria a 'Los Leones'.
- El colombiano Mateo Casierra llegó a Bello Horizonte, Brasil, para presentar exámenes médicos y firmar contrato con el Atlético Mineira.
- Narciso Algamis, representante de Kevin Serna, habló sobre la opción de que el jugador colombiano se integre al Fluminense.
- Santa Fe se enfrentará al Junior en Estadio El Campín para jugar el partido de vuelta de la Superliga a las 7:30 p. m., siendo 1 - 1 el marcador global.
Escuche el programa completo aquí: