A Iván Márquez y Santrich los hicieron alejar del proceso: ‘El Médico’

Desde la zona de normalización del municipio de Anorí, Antioquia, Mauricio Jaramillo, conocido en las Farc como ‘El Médico’, exigió que políticos, combatientes, militares y civiles que participaron en la guerra sí vayan a la Comisión de la Verdad y no le “sigan haciendo el quite”.

‘El Médico’ dijo que el proceso de paz está de capa caída al no tener los recursos financieros suficientes y justificó que Iván Márquez y Jesús Santrich estén alejados del acuerdo.

Publicidad

Lea también: Duque no tiene autoridad moral para graduar de dictador a Maduro: Iván Márquez

"No se apartaron del proceso de paz, sino que los hicieron alejar por montajes que en cualquier momento nos hacen a nosotros también. Además, Iván ha dicho cosas en las que también tiene razón y por eso se hizo a un lado", aseguró Jaramillo.

Añadió que al proceso también “lo amenaza la Fiscalía que quiere acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-” llamando a juicio y “desprestigiando” a los abogados de las Farc.

"Dicen que no hay dinero, entonces si no hay plata, pues no hay acuerdo", le dijo al Gobierno.