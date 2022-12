"A mí me gustaba quemar pólvora y muñecos de año viejo": Luis Pérez

El municipio con más reporte de quemados por pólvora es Medellín, con 5 casos, le siguen Bello y Sabaneta con dos, mientras que Itagüí, La Estrella, Guatapé, Titiribí, Caicedo y Necoclí tienen un solo caso. Durante todo 2017, el número de quemados supera los 115 casos para un incremento del 220%.

El gobernador Luis Pérez advirtió que la Secretaría de Gobierno analizará los casos de los municipios donde los mandatarios locales permitan quemar elementos detonantes, teniendo en cuenta que la Gobernación emitió el decreto de cero pólvora y es necesario hacer respetar el nuevo código de Policía.

Afirmó también que se necesita un cambio cultural para seguir reduciendo la quema de pólvora, pues admitió que él también llegó a hacerlo.

“Yo fui polvorero, no había diciembre que yo no quemara pólvora, me encantaban las procesiones con voladores. Sin embargo, me di cuenta que ese no es el camino entonces creo que tenemos que seguir trabajando en una tarea educativa”, expresó.

