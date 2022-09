"Alcalde Daniel Quintero cree que esto es una tienda de barrio": damnificado del edificio Space

Carlos Ruiz, damnificado del edificio Space en Medellín, calificó de “irresponsable” el actuar del alcalde Daniel Quintero, quien dijo que no había recursos para pagar, el porcentaje que le corresponde a la Alcaldía, a las familias afectadas por el desplome ocurrido en 2013.

“Él cree que es una tienda de barrio, pero sí tiene comprometidas las vigencias futuras y ellos ya han estado gastando y pidiendo al consejo un montón de dinero, lo que me parece totalmente irresponsable. Entonces venir a decir que no tiene planta, es que no es una tienda, se tiene que responder por eso”, comentó Ruiz en Mañanas Blu.

Según comentó, hay pruebas como correos que evidencian que el “municipio sabía que había deficiencias” y aún así se hicieron “los de la vista gorda, lo dejaron seguir, habitar y que se cayera”.

También se refirió al fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, que condenó por los perjuicios materiales y morales, no solo a la constructora liquidada Lérida CDO y a sus representantes Pablo Villegas Mesa y Álvaro Villegas Moreno, sino al excurador Carlos Alberto Ruiz Arango, Juan José Restrepo Posada y Emilio Restrepo Posada, y vinculó al municipio de Medellín.

“Este fallo solo aplica a las familias a las que nunca nos pagaron ni un peso ni las cosas que se quedaron ahí dentro, es el caso de 12 familias; nuestro proceso es de más o menos 10.000 millones de pesos, mal contado como 800 millones de pesos a cada uno, por apartamento”, detalló.

Ruiz aclaró que hay otras personas afectadas que también tienen derecho a reclamar lo que les corresponde, ya sea por que vivieron allí, arrendaron o se vieron implicados en el desplome, el cual dejó 11 muertos: “La justicia fue muy lenta en su proceso”.

