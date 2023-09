Alcaldía de Medellín cuestionó a la Gobernación de Antioquia por Tren del Río

Parece que, por ahora, la disputa entre los socios del proyecto Tren del Río no tiene fin. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero , fue el encargado de prender de nuevo el rifirrafe y cuestionar las decisiones que, según él, han sido tomadas por la Gobernación de Antioquia.

El mandatario de la capital antioqueña incluso le recomendó a la Gobernación seguir su ejemplo y dejar en manos del Metro de Medellín el proyecto Tren del Río.

"¿Qué falta para el Tren del Río? ¿Por qué no han presentado el proyecto? ¿Por qué es que no nos lo han presentado todavía para poderlo llevar al Concejo? Estamos esperando el documento, no ha llegado. Háganlo con el Metro de Medellín, no se pongan a inventar con otros equipos que no tienen la experiencia para poder sacar el proyecto adelante", dijo el alcalde.

Tras escuchar los comentarios de Daniel Quintero, Gustavo Ruiz, gerente de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, que tiene a cargo el proyecto, explicó a Blu Radio que le extraña lo que dice el alcalde porque la mesa principal de la Promotora está conformada por la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el Metro y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

"Nos reunimos cada ocho días en el municipio de Medellín y por eso me extrañan las declaraciones del alcalde. La mesa se reúne con con los secretarios de Hacienda y los financieros de cada una de las entidades", explicó Ruiz.

En cuanto a la recomendación de entregar el proyecto exclusivamente al Metro para que se comience a construir como el Metro de La 80, Ruiz le envió otro mensaje al alcalde recordando que es precisamente la empresa de transporte masivo la que tiene bajo su responsabilidad los detalles del estudio técnico del proyecto.

"Escuchaba al alcalde decir que el Metro Ligero de La 80 había salido porque el Metro de Medellín y la Financiera de Desarrollo Nacional lo habían sacado adelante, entonces hay que recordar al alcalde que dentro de la mesa también está el Metro y la Financiera de Desarrollo Nacional", puntualizó el gerente.

Finalmente, el gerente del Ferrocarril de Antioquia explicó que actualmente, tras un replanteamiento de la fecha para entrega del 70 % de los recursos financieros, que son la cuota del Estado, el proyecto está en un proceso de evaluación presupuestal y de ajustes técnicos para entregar los informes y poder conseguir el aval para comenzar.

