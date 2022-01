Antioquia alcanzaría 40% de positividad COVID consecuencia de las festividades

Antioquia podría llegar a una positividad del 40% por las festividades, según las proyecciones epidemiológicas.

De hecho, esta situación se refleja en que cada día se están realizando más de 24.000 muestras diarias y, en los próximos días, las autoridades esperan hasta 10.000 casos de contagios de COVID diariamente.

A esta preocupación se le suma que a los epidemiólogos cada vez se les hace más difícil

identificar el foco del virus y controlarlo, pues las autoridades confirmaron que hacer la prueba, el rastreo y el seguimiento, se complica por el contagio masivo que hay en el departamento.

“La capacidad del personal no alcanza. Los epidemiólogos no somos capaces de hacer seguimiento a esos rastreos, ya es muy difícil que el prax hoy se aplique, no solo en Antioquia sino en todo el país. Entonces, es por eso que la dinámica del virus cambió”, señaló la secretaria de Salud de Antioquia, Lina Bustamante.

Por eso, la funcionaria insiste en la vacunación, pues quienes llegan a las camas UCI en su mayoría no están inmunizados.

El departamento alcanzó 61% de esquema completo de vacunación y al 79% en dosis única, por lo que se pide que continúe con la aplicación de los refuerzos para mayores de 50 años.