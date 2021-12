Asamblea de Argos por OPA: Aunque no define, si se conocerá opiniones de accionistas

Este viernes en la Asamblea General del Grupo Argos se conocerá la postura de los pequeños accionistas frente a la oferta pública del Grupo Gilinski para adquirir la multinacional antioqueña Nutresa y Sura, que podría convertirse en el negocio del año.

Esta asamblea fue convocada de manera extraordinaria esta misma semana y se desarrollará desde las 9:00 de la mañana en el centro de convenciones Plaza Mayor, luego de conocer oficialmente la propuesta de interés por sus 9.8% de acciones dentro de la compañía de alimentos.

La oferta de la empresa Nugil, de la familia Gilinski, en asocio con la firma árabe Royal Group, sería de un 37% por encima del valor actual de la acción, con lo que buscan obtener hasta el 62% del control de Nutresa .

Por eso, si bien en esta asamblea no se definirá si se vende o no su parte en Nutresa y Sura, sí se permitirá un espacio para conocer las opiniones y posturas de los pequeños accionistas sobre esta oferta; y definir un posible conflicto de intereses de miembros de la junta directiva quienes definitivamente decidirá si se vende o no.

De todos modos, Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, explicó que se busca entregar información clara a sus accionistas.

“Es fundamental que inversionistas institucionales y accionistas en general, al igual que el Grupo Argos, puedan tener la información necesaria, oportuna, clara, veraz y suficiente para superar los efectos de estas operaciones podrían derivar frente a las compañías objeto de las misas y frente a sus grupos de interés”, dijo el alto directivo.