Audiencias que estaban suspendidas por falta de funcionarios fueron reprogramadas

Catorce de las 20 audiencias que debieron ser suspendidas en la mañana de este lunes en el Palacio de Justicia fueron reprogramadas luego de que se normalizaran los contratos de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo que, por no tener vinculación laboral, no asistieron a esos compromisos.



Las autoridades confirmaron que a lo largo del día se realizaron las demás audiencias con normalidad y que ningún capturado debió ser dejado en libertad por superar las 36 horas que permite la ley entre la detención y la resolución de su situación.



El defensor del pueblo, Jaime Zapata Ospina, señaló que de 330 defensores que hay en Antioquia unos pocos faltan por renovar un contrato que venció este domingo y algunos están a la espera desde el mes de julio.



Desde la Fiscalía aseguraron que esta no sería la primera vez que se registran inconvenientes con los funcionarios de la Defensoría, debido a que la renovación de sus contratos en ocasiones se cruza con jornadas de gran cantidad de audiencias y al no tener vinculación laboral no asisten a estos compromisos.