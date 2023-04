Audios revelarían que hubo planeación de hinchas de Nacional para desmanes en Atanasio Girardot

Será en Barranquilla y no en Medellín donde Atlético Nacional jugará su partido de este jueves por la Copa Libertadores, luego de no llegar a un acuerdo con la alcaldía y la barra Los del Sur.

A pesar de que ya se tiene una salida para que Nacional juegue este jueves su partido internacional en Barranquilla por Copa Libertadores, en lo político todo sube de tono. Comenzó porque el presidente de Nacional, Mauricio Navarro, afirmó que ya buscan una solución a nivel nacional o incluso internacional si se mantiene la posición de la Alcaldía de Medellín de no prestar el Atanasio Girardot.

Desde Bahamas, el alcalde Daniel Quintero no se quedó callado y siguió su defensa de los hinchas. Además, escribió en su red social Twitter lo siguiente:

“Si el presidente de Nacional cree que me va a poder tratar a mí como trata a sus hinchas está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1.000 millones de pesos en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce”, indicó el mandatario.

Eso fue el preámbulo para que al final, a pesar de tres horas de diálogo, no hubiese humo blanco ni hubo acuerdo en la reunión que se tuvo en la mesa del fútbol.

A la par se han filtrado audios donde algunos integrantes de la barra Los del Sur tenían todo planeado para que hubiese alteración del orden público y se enviaron mensajes de WhatsApp. Al final, los disturbios dejaron 89 heridos, 36 policías y 53 civiles.

“Tomar todo el espacio donde van las vallas, toda la instrumentalización, todo parchao ahí, para que no se parche ninguna logística de Nacional”, afirmó una de las conversaciones.

Y no pararon ahí. Incluso, nombran a uno de los líderes:

“Pipe Muñoz dijo que se mete al pasillo de preferencia y va y encara a Benjamín, que el que lo quiera seguir bienvenido sea, el partido de Conmebol hacer sancionar a Nacional económicamente”, relató.

Lo cierto es que se ha puesto sobre la mesa la cercanía de Juan Pablo Ramírez, secretario de Gobierno de Medellín, con integrantes de Los Del Sur, donde se tiene que Santiago Preciado hizo su maestría sobre “Fútbol, Hinchadas y Política” ha estado vinculado con la Secretaría de Participación Ciudadana.

Juan Manuel Quiroz, comunicador de Acord Antioquia e hijo de periodista en Medellín, también ha tenido puesto en la Alcaldía, en el Secop aparece un contrato entre el ITM y el municipio de Barbosa.

Otros nombres en redes sociales son Luis Brand, Juan Guillermo Morales, el suspendido líder por agredir a otro hincha, Felipe Ospina conocido como “pipe bandido” tiene 7 contratos con el Inder y el canal local Telemedellín que suman cerca de 40 millones de pesos.

Otro de los visibles es Felipe Muñoz, quien fue el encargado de hacer, durante el mundial pasado de fútbol, una exposición de camisetas por los barrios de Medellín, camisetas que son propiedad del músico.

Todos los contratos fueron por prestación de servicios en las dependencias de Participación Ciudadana, Inclusión, Cultura e Inder.

