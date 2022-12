Aumentan precio de la carne por cierre de 25 plantas de sacrificio en Antioquia

Hasta la fecha hay más de 25 plantas de sacrificio en Antioquia que no cumplen con los requisitos sanitarios y de infraestructura exigida por la normativa de Invima en 2015, por lo que han tenido que ser cerradas.



El secretario de Agricultura y Desarrollo de Antioquia, Jaime Garzón Araque, afirmó que las principales consecuencias en regiones como el suroeste antioqueño son el desempleo, aumento en el precio de la carne y el sacrificio ilegal del ganado.



Por su parte, Helbert Holguín, alcalde del municipio de Urrao, aseguró que para diciembre de este año ya se tendrá el funcionamiento del nuevo frigorífico en este municipio y que no se había podido ejecutar porque aún no cumplía con la norma del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos.



En el departamento quedaron en funcionamiento 27 plantas de sacrificio públicas. Por su parte, la Gobernación de Antioquia añadió que mientras más lejos esté un municipio de un frigorífico para reabastecerse, aumenta más el costo de la carne.



