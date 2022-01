Autoridades investigan envenenamiento de zorros y aves en una finca de Marinilla, Antioquia

Luego de una denuncia ciudadana, Cornare y la policía ambiental llegaron hasta la vereda la Gaviria en Marinilla, Antioquia , donde al parecer, un hombre habría envenenado a varios zorros. En la visita encontraron el cadáver de un cachorro en alto grado de descomposición y restos de lo que podrían ser más zorros, además de restos de un ave de corral.

Según las primeras hipótesis, el propietario sería el responsable de la muerte del animal, según afirmó David Echeverry, coordinador de bosques de Cornare, entidad que investiga los hechos.

Publicidad

“Es muy posible que se trate del propietario o del vecino del predio, estamos haciendo todas las averiguaciones para soportar técnicamente, nosotros iniciamos el procedimiento sancionatorio ambiental, en el que se requiere al presunto infractor”, aseguró Echeverry.

Asimismo, esta situación se vendría presentando hace más de un mes y no habría certeza de cuántos zorros habrían sido envenenados. Cornare, como autoridad ambiental, hizo un llamado para que no se atente a esta especie, ya que no representa ningún riesgo para otros animales ni para la comunidad.

Publicidad

El caso ya se presentó ante la Fiscalía, donde el responsable deberá responder por los cargos de maltrato animal y daños a recursos naturales.

Escuche más noticias