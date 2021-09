Cantante denuncia que la “echaron” por presión del alcalde de Medellín; Daniel Quintero lo niega

El alcalde de Medellín Daniel Quintero le respondió a la cantante que denunció a través de las redes sociales que perdió su trabajo por negarle el saludo.

Los hechos se presentaron este fin de semana en un restaurante de El Poblado, donde en el lugar cantaba la artista Yaneth Patricia González cuando llegó el alcalde Daniel Quintero.

“Él va saliendo, se acerca hasta donde yo estoy cantando en ese momento a darme el puñito y pues como yo sé quién es el señor alcalde Daniel Quintero, y lo que le ha hecho a la ciudad, no correspondo en ese acto no verbal”, informó Yaneth Patricia González. La artista pensaba que todo había finalizado en ese momento, sin embargo, dice que el no responder el saludo le terminó costando su puesto.

“Ejerce una gran presión a la organización Cielo, para que cancele mi contrato. Es indignante por el abuso de autoridad, de poder, por el simplemente hecho de no darle un saludo y romper así los ingresos de planta que he tenido yo para mi familia”, aseguró la artista.

Por otro lado, la artista aseguró que el restaurante, al que aprecia, también fue víctima. “El tema no es en contra de la organización al Cielo y aclaro esto, porque ellos por el contrario están siendo víctimas también de la presión del alcalde y de su equipo de trabajo. ¿Cómo es posible que este señor abusa de su poder y ejerce tanta presión al punto de que rompan relaciones comerciales conmigo?”, puntualizó la cantante.

Frente a esta denuncia que circula en redes sociales, el alcalde Daniel Quintero aprovechó para responderle a la artista.

Publicidad

“También vi el video en redes y me sorprendió. No tengo noción del momento, ni tampoco ha habido ninguna acción de nosotros. Lamento mucho el incidente, no tengo información al respecto y espero que ella pueda continuar en su trabajo”, afirmó el alcalde de Medellín.

Por su parte el mandatario recordó lo que realmente pasó esa noche.

“Entiendo que parece que no nos saludamos, o ella no me saludó. En redes se dicen tantas mentiras, al parecer, al restaurante no le gustó la actitud de ella, pero no tengo información al respecto, es decir, si pasó algo fue una decisión interna del restaurante, no nuestra”, puntualizó el mandatario.

Debido a la revolución que ha tenido el caso dentro de las redes sociales, el restaurante aprovechó para pronunciarse respecto al tema.

"Cada persona que ingresa a nuestras instalaciones es tratado bajo los principios sin importar la profesión o afinidad política. Saludar, sonreír y dar un buen servicio en sala y cocina, hacen parte de los valores de los más de 40 empleados que trabajan con nosotros.

Publicidad

Lamentamos el incidente ocurrido entre la cantante Yaneth, persona prestadora de un servicio artístico y el alcalde de Medellín, reiteramos que nosotros no tenemos vínculos políticos con ningún grupo o partido", aseguró el restaurante Agua Fresca a través de su cuenta de Instagram.