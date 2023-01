Comisaría de Familia le sigue la pista a presunto abuso a menores de edad en Medellín

Hay consternación en Antioquia por el presunto abuso sexual a tres niñas de tan solo 3, 9 y 12 años cometido, al parecer, por un hombre de 62 años que sería la pareja sentimental de la abuela de las menores, según lo indicó la Policía. Las autoridades debieron llegar hasta el barrio Belén Aguas Frías en Medellín para, literalmente, formar una cadena humana y así trasladar a este hombre a una estación de Policía. "Mátenlo, mátenlo", gritaban algunos vecinos del sector.

Las niñas fueron llevadas a una EPS para que se les realizaran todos los exámenes correspondientes, mientras que, el presunto agresor permanece a disposición de la justicia y será la Comisaría de Familia de Belén, en la comuna 16 de Medellín, la que hará la verificación de derechos de las niñas y la que, en caso de establecerse que efectivamente fueron abusadas, tomará las medidas que considere pertinentes.

"Mi abuelo me anda tocando. Subió dos veces; la primera subió, la tocó; y a la segunda le dio 20.000 para que no dijera nada. Él la chantajeaba, y así fue como comenzó a tocarle los senos y sus partes íntimas" relató, bajo el anonimato, uno de los familiares de las víctimas, quien no ha podido asimilar la noticia.

Recordemos que fue luego de que la niña de 12 años rompiera el silencio, que su familia y la comunidad se enteraron de lo que ocurría, lo que desencadenó un intento de linchamiento en contra del presunto agresor, que debió ser escoltado por personal antidisturbios.

"El desgraciado violador amenazaba a la mayor, diciéndole que si ella contaba que él la violaba desde los 6 años, mataba a su hermanita bebecita. Hasta que ayer no se aguantó más, intentó hacerse daño y comenzó a contar todo", manifestó una vecina de la vivienda donde residen las niñas.

