Comités de revocatoria en Medellín no estaban cumpliendo protocolos de bioseguridad: Quintero

Al conocer el fallo de una tutela que suspendió la recolección de firmas de revocatoria del mandato, el alcalde Daniel Quintero aseguró que no se cumplían con los protocolos de bioseguridad, como hoy, lo hacen el sector educativo y los empresarios de la ciudad.

La suspensión se dio porque el alcalde Ad hoc, Juan Pablo Díaz Granados, actual viceministro de relaciones políticas del Ministerio del Interior, que verifica el cumplimiento de las mismas, no se ha posesionado.

Nosotros no estamos muy enfocados en el tema de qué está pasando con la recolección de firmas de la revocatoria, entendemos que no estaban cumpliendo protocolos de bioseguridad, así que les pedimos en ese ejercicio democrático que los cumplan. Todos estamos cumpliendo medidas de bioseguridad Dijo Quintero

El mandatario local pidió que se cumplan las reglas y que siente un gran respaldo ciudadano, en las calles de la capital antioqueña.

“Que se cumplan los protocolos y que no haya irregularidades en el proceso, y nosotros lo que notamos en la calle es un inmenso apoyo de la ciudadanía, yo me encuentro en la calle todos los días que me dicen para delante, usted es verraco, no se deje, sabemos quiénes son los que lo quieren bajar y no los vamos a dejar, dice la gente y nosotros decimos que vamos a seguir trabajando”, puntualizó.