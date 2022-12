Con bebés simuladores enseñan a los jóvenes lo difícil que es tener un hijo

Ser papá no es tarea fácil o al menos así lo ven los jóvenes que por horas se entrenan en esa tarea en el municipio de Caldas.



Uno de los estudiantes que participó en el experimento es Alejandro Restrepo, de 15 años, para quien resultó ser una labor complicada.



“Fue demasiado duro porque el bebé llora a cualquier hora de la mañana y de la noche, por ejemplo, a las 2:00 había que alimentarlo, entonces a mí me vencía el sueño”, cuenta el joven.



Como él, otros 800 estudiantes simularon ser padres por una semana. Un muñeco que respondía a sus estímulos bastó para darse cuenta de que los pañales y los teteros no van de la mano con los cuadernos y los libros.

Le puede interesar: Más de 5.500 adolescentes quedaron embarazadas en Medellín durante 2017



“También sensibilizamos a los padres porque básicamente llega un nuevo miembro al hogar y se genera una nueva dinámica con el bebé”, expresó el secretario de Salud de Caldas, Juan Carlos Gómez.



El programa se llama "Un bebé es tu decisión". Actualmente, se ejecuta con estudiantes de octavo, noveno y décimo grado en colegios públicos de Caldas, donde se ha logrado reducir hasta en un 37% los índices de embarazo adolescente.