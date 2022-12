Conozca a Séneca, la heroica perrita que ayuda a evitar tragedias aéreas en Medellín

Séneca es una perrita particular que pasó de divagar en las calles a entrenarse para una labor que no hace ningún otro animal en Colombia: el control de aves que podrían afectar los vuelos que salen o llegan al aeropuerto de Medellín.



Pero para ocupar el lugar que ahora tiene en la terminal aérea tuvo que pasar por un arduo entrenamiento, pues no estaba acostumbrada a seguir órdenes y su tarea tiene un protocolo.



“Inicialmente, fue un proyecto muy loco porque no se ha visto en otro aeropuerto del país, pero lo que empezamos a hacer fue a soltarla en horas de la noche para entrenarla o ver qué ordenes podíamos darle para que hiciera caso y lo que vimos fue que ella logró en 3 semanas o un mes desestimar la postura de los huevos dentro de la estación y el aeropuerto”, relató María Andrea Candela, oficial de Peligro Aviario del Olaya Herrera.



Desde su llegada al aeropuerto, donde fue adoptada, ha pasado más de un año y en ese tiempo lograron aplomar su comportamiento juguetón y convertirla en un gran apoyo para prevenir accidentes.



“Después empezamos a hacer entrenamiento ya en horas del día y no sabía cómo manejarla porque venía con actitudes de un perro callejero, muy testaruda y mordelona. Fui a hacer un curso de manejo de fauna a México y el cetrero del aeropuerto de Tuxtla me empezó a dar directrices, me enseñó cómo conducir a la perra y lograr binomio de trabajo con ella”, agregó Candela.



Tras meses de entrenamiento, Séneca ya adoptó rutinas en su trabajo de dispersión de aves. Actualmente, la perrita participa diariamente de los recorridos que hacen la oficial de peligro aviario junto con el oficial de plataforma por toda la pista para revisar que no haya animales en el área y evitar riesgos para las aeronaves.



“Si vemos que aves interfieren con la operación activamos procedimientos de dispersión, lo hacemos de modo combinado para asociar al canino con dispositivo láser que tiene alcance de 2 kilómetros y medio y vemos que Séneca ya es capaz de dirigirse hacia el haz de luz”, explicó finalmente la oficial.

