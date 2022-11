Consternación tras asesinato de adulto mayor que fue hallado atado en Medellín

Las autoridades investigan el homicidio de Jaime Ramírez Pasos, en el barrio El Salvador de Medellín , quien fue encontrado muerto atado de manos y pies cuando un familiar ingresó a la vivienda ante la falta de respuestas a sus llamados.

El crimen ha generado consternación pues la víctima, de 74 años, según sus familiares, no tenía indicios de algún problema o alguna amenaza en contra del hombre frente a esta situación.

Aún no hay claridad cuál sería la causa del homicidio, pues varios objetos de la casa estaban desordenados como si hubieran buscado algo, pero no se ha determinado si sí hubo un hurto. Además, no se pudo establecer de inmediato con qué fue asesinado el adulto mayor.

Sin embargo, ya se hacen las investigaciones, según el coronel Henry Bello, subcomandante de la Policía Metropolitana.

"Iniciamos todas las acciones con nuestro cuadrante, la labor de vecindario para colocar en conocimiento de la autoridad competente para poder esclarecer y determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde este ciudadano se encontraba al interior de esta vivienda sin signos vitales", sostuvo el oficial.

Las autoridades también tratan de establecer si hay alguna relación de este crimen con otros, pues las alarmas están encendidas porque al menos quince adultos mayores han sido asesinados este año en Medellín, de los cuales cinco fueron solo en octubre.

