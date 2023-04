Consternación en Medellín por caso de una niña de 13 años presuntamente abusada por su padre

Un calvario es lo que está viviendo Tatiana, la madre de una menor de 13 años, residente en Medellín, que busca desesperadamente que las autoridades hagan algo pronto después de enterarse y comprobar, gracias a Medicina Legal y a profesionales de la salud mental, que el padre de su hija habría estado abusando de la menor desde que esta tenía 6 años de edad.

Fue cuando la niña intentó quitarse la vida, por primera vez, cuando Tatiana se enteró de lo que pasaba cada vez que su hija iba a quedarse a dormir a la casa del padre.

"Nos dimos cuenta porque la niña una noche cualquiera empezó a gritar "mami, mami, viene un hombre, viene un hombre". Yo me levanté asustada. Ella se fue normal a estudiar al otro día y me llamaron del colegio a que fuera urgentemente porque la niña se iba a tirar de un quinto piso", cuenta la madre.

Ante la situación, la niña fue atendida por especialistas de salud mental, quienes descubrieron los detalles del abuso.

"Ella le contó al psiquiatra que el papá le había dado besos en los genitales, que la había tocado varias veces, pero que ella no se acordaba muy bien si él había penetrado o no, porque empezó a pasar desde los 6 años", dice Tatiana.

Entre otras cosas, la familia conoció que la menor amanecía desnuda en la cama cuando dormía en casa de su papá, y que además del abuso sexual, también hubo acceso carnal.

"La niña le confesó a la doctora que sí, que él la había penetrado varias veces y que cuando ella iba y amanecía en la cada de él, la niña amanecía desnuda y vuelta nada, pero que ella no entendía por qué, porque se dormía y no se acordaba de nada", explica la mamá de la menor.

Gracias a todo esto Tatiana pudo denunciar al padre de la menor, razón por la que el hombre, en conversaciones conocidas por Blu Radio, le pide a la mujer resolver el tema entre ellos y admite haber abusado de su hija

En los mismos audios el padre de la menor incluso pide a Tatiana retirar la demanda porque no quiere pagar cárcel.

Hace solo unos días la niña de 13 años volvió a atentar contra su vida y desde entonces está hospitalizada bajo un diagnóstico de estrés postraumático, razón por la que Tatiana pide a las autoridades que no dilaten el proceso y que actúen pronto, pues la vida de su hija está en riesgo y siente temor al saber que en cualquier momento puede encontrarse de frente con el hombre que la abusaba.

A esa solicitud se unió la concejal Dora Saldarriaga, quien está acompañando a la familia en el proceso y reconoció que desafortunadamente los tiempos de las víctimas y de la Fiscalía no son los mismos.

"Con la Fiscalía no hay nada que hacer. En todos los casos es lo lo poco que uno puede mover con la administración porque la Fiscalía no le contesta a nadie y los hemos citado lo que quiera el Consejo y ellos no van porque son a nivel nacional. Entonces yo pierdo toda la esperanza con las víctimas cuando el caso está en Fiscalía", dijo Saldarriaga.

En cuanto a la Fiscalía, tras ser consultados por Blu Radio respondieron que conocen el caso y se está tramitando, pero que aún no hay algún vocero que pueda referirse a los avances que tienen hasta el momento.