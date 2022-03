Vuelve y juega, en otra institución educativa de Medellín denunciaron presunto casos de acoso sexual. Esta vez los estudiantes y padres de familia del plantel educativo De María, colegio privado ubicado en Aranjuez, señalaron a un profesor que al parecer se sobrepasaba con las estudiantes.

Hasta el momento se conocen dos casos en esta institución lo que motivó a los estudiantes a realizar un plantón.

Una madre de las estudiantes víctimas, aseguró que el docente llevaba 15 días en la institución y que el acoso no solo fue verbal.

“La niña viene a la casa y me dice que no aguanta más, un profesor me está preguntando si soy lesbiana, me estuvo mirando morbosamente, me tocó la espalda, la mano”, informó la madre de la estudiante.

Piden a secretaria de Educación apoyo para que no lo vuelvan a vincular en ninguna institución educativa al docente: “No tiene el derecho ni la facultad para tener más contacto con menores de edad”, puntualizó la mamá.

La madre manifestó que el colegio le ha brindado apoyo. A través de un comunicado, el colegio señaló que activó la ruta de atención y el docente fue retirado, mientras que los casos fueron denunciados ante la Fiscalía.

En otro caso, indignados están en el corregimiento de Doradal, en Puerto Triunfo, porque un hombre entró armado a una Institución Educativa y amenazó a dos jóvenes con dispararles, luego de irse a los golpes.

Cuando este hombre cae al piso, al parecer saca el arma y golpea a uno de los estudiantes y lo amenaza con dispararle. Frente a este hecho las familias de los estudiantes temen enviar a sus hijos a estudiar, además, porque debido a la gravedad de las lesiones, los dos jóvenes fueron llevados a centros asistenciales.

“Uno de ellos presenta una lesión en la cabeza y el segundo adolescente presenta inflamación en su mano derecha por causa del forcejeo”, informó Mayor Jorge Iván Rubio, jefe de la Seccional de protección y servicios especiales de la Policía Antioquia.

Con relación al agresor se pudo establecer su identidad y, según informaron las autoridades, se están realizando las investigaciones.

Por otra parte, estudiantes de un colegio en Vigía del Fuerte entrarían a paro por las pésimas condiciones de infraestructura, donde se evidencian salones en tablas que están a punto de caerse y puentes en mal estado, que ponen en riesgo la vida de los estudiantes.

Luis Cuesta, secretario de Planeación del municipio, explicó que desde el 2017 inició el proyecto de construir un mega colegio, pero según el contratista, renunció debido a las condiciones del terreno.

“Se inició una convocatoria para que este proyecto tenga un contratista y se supone que en junio nos llegaría el contratista para iniciar las obras, por parte del Ministerio de Educación”, sostuvo Cuesta.

Ante esta situación, los estudiantes y profesores piden urgentemente una solución, debido a que exponen sus vidas estudiando en una infraestructura que está a punto de caerse.

El municipio también presentó un proyecto a la gobernación para construir un nuevo puente de acceso que comunique los salones temporales mientras empiezan las obras del mega colegio.

