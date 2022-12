Controladora que atendió vuelo del Chapecoense cuenta su experiencia en un libro

A pocos días de cumplirse el primer año de la tragedia del avión del Chapeconese en Antioquia y que dejó 71 personas muertas, la controladora del aeropuerto de Rionegro habló sobre lo que vivió y de su libro “Yo también sobreviví”, que presentará esta semana. Asegura que, pese a las amenazas e investigaciones, está tranquila por su desempeño en esa emergencia.



Era las 9:36 de la noche del 28 de noviembre de 2016 cuando la aeronave Avro RJ85 de la aerolínea boliviana LaMia se disponía para aterrizar en el aeropuerto José María Córdova. En ese momento, el vuelo 2933 advertía una falla grave, le quedaban 20 minutos de gasolina.



Pese a ello, el piloto Miguel Quiroga y su copiloto Ovar Goytia no le reportaron la novedad a la torre de control donde estaba de turno Yaneth Molina.



Solo 12 minutos después empezaron a advertir las fallas pero ya era tarde, la aeronave no superó el cerro El Gordo en La Unión, se estrelló y murieron 71 personas, entre ellas 19 jugadores del club.



Lea también: Controladora que atendió accidente del Chapecoense denuncia amenazas



A casi un año de la tragedia la mujer a quien muchos cuestionaron, incluso señalaron y amenazaron, conversó con Blu Radio y contó detalles de su libro “Yo también sobreviví, la controladora del Chapecoense”.



Allí relata esos momentos y pese al tiempo aún no entiende qué pasó, por qué el pilotó no avisó con tiempo, aunque está tranquila sobre lo que hizo para evitar el accidente.



Molina asegura que fueron muchos meses de dolor, depresión, en los que soportó amenazas y enfrentó investigaciones por parte de la Fiscalía, aunque en ambas situaciones salió airosa. Pero quizá el momento más difícil fue seis semanas después, al regresar a la torre de control donde vivió el momento más difícil de su vida.



En estos meses fue clave el apoyo de sus amigos, colegas y familiares. También hablar con los sobrevivientes de la tragedia, de la cual ella también se considera como tal. El encuentro más emotivo fue con los jugadores del Chapecoense.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad