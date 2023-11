Controversia política por EPM; nuevo gerente dice que "no está politizada" y Fico Gutiérrez que sí

Hay una nueva controversia política en Medellín por EPM, luego de las declaraciones del nuevo gerente, Jhon Maya, a Blu Radio. Aunque el directivo entrante aseguró que no podría decir que la empresa esté politizada, Federico Gutiérrez asegura que sí. Por esta situación Daniel Quintero también entró en la polémica.

El pasado 24 de noviembre, en entrevista en Mañanas Blu, el nuevo gerente de la compañía, designado por Fico, Jhon Maya Salazar, afirmó que no tenía razones para asegurar que EPM estuviera politizada o que no se tomaran decisiones con rigor técnico, como lo ha sugerido en reiteradas oportunidades Federico Gutiérrez .

“Yo no podría decir ni afirmar porque eso ya se se haya presentado como le digo cada administración tiene sus colaboradores y bueno, gente tiene su gente de confianza y me imagino que eso fue lo que ellos hicieron, pero ahora lo que llevo del empalme, pues no he visto una fue una manifestación así tan expresa de que yo se haya politizado”, aseguró en Blu Radio.

Las declaraciones de Maya generaron posturas encontradas en redes sociales al punto que pocas horas después de los mencionado por el gerente designado, en una actitud que muchos calificaron como ‘fuego amigo’, Federico Gutiérrez remarcó que EPM sí estaba politizada y que en su gobierno retornará el carácter técnico.

Situación que incluso fue aprovechada por el mismo exalcalde Daniel Quintero. En su cuenta de X dijo que con ese tipo de actos “empieza a probarse quienes dividieron a la ciudad con mentiras. Ojalá dejen de hacerlo y trabajen por la unidad”.

Empieza a probarse quienes dividieron a la ciudad con mentiras. Ojalá dejen de hacerlo y trabajen por la unidad. pic.twitter.com/QSXGeXkmPW — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 25, 2023

Desde el pasado 15 de noviembre y con el anuncio de Jhon Maya como gerente inició el empalme en una de las empresas más importantes del conglomerado público.

