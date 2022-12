Corregimiento Belén de Bajirá ya pertenece a Chocó, según Wikipedia

En medio del diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó por el territorio de Belén de Bajirá, actualmente corregimiento del municipio antioqueño de Mutatá, la enciclopedia virtual Wikipedia ya tomó partida en la pelea.



Usuarios del sitio de consultas se sorprendieron cuando al buscar Belén de Bajirá, encontraron que el portal asegura que se trata de un territorio del departamento de Chocó, aunque aún, después de 16 años de diferencias, no se define esa suerte.



“Belén de Bajirá es una población colombiana ubicada en el departamento de Chocó, cerca a la frontera con Antioquia (sic)”, informa Wikipedia en su primera línea de contenido.



“La naturaleza jurídica de Belén de Bajirá cambió -de corregimiento a municipio-, el 19 de junio de 2000 por medio de la ordenanza 011 emanada de la Asamblea Departamental del Chocó y sancionada por el gobernador Juan Hinestroza Cossio, al considerar que el territorio pertenecía al municipio de Riosucio”, anotó.



Al respecto, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se refirió al señalar que “Wikipedia es un diccionario que está hecho con información que manda la gente. Wikipedia no es una reflexión científica. Todo el que quiera va mandando información. Pero no responde a la verecidad”.



El portal posee un editor de texto que le permite a los usuarios crear y modificar archivos digitales compuestos por textos sin formato.