Creciente súbita dejó cinco barrios afectados y familias damnificadas en Caucasia, Antioquia

A quienes no les fue bien en el día del Amor y la Amistad fueron los habitantes y comerciantes de Caucasia, Antioquia, que perdieron gran parte de la mercancía y enseres. Las inundaciones por las crecientes súbitas debido al desbordamiento de la ciénaga El Silencio afectó a cinco barrios.

El agua poco a poco comenzó a inundar las calles y fue ingresando a las viviendas y negocios. Los comerciantes, quienes esperaban dedicar su día para vender mercancía por el día del amor y la amistad y reponerse de la pandemia, no lo pudieron lograr debido a que les tocó salvar lo que más pudieran.

“Se fue inundando la casa rápidamente, me tocó recoger para que no se me dañaran las cosas”, contó una de las comerciantes afectada.

En varios sectores el agua alcanzó el metro de altura.

“La cama y los colchones fue lo que se me mojó, pude salvar la nevera”, detalló una habitante de Caucasia.

La movilidad en las vías principales también se vio afectada por las inundaciones. Las familias que lo perdieron todo esperan ayuda humanitaria.

