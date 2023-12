DAGRD asegura que vehículos de bomberos en Medellín tienen SOAT vigente y pueden operar

Luego de conocerse en las últimas horas que por lo menos 14 vehículos especializados para la atención de emergencias en el ciudad se quedaron sin seguro obligatorio contra accidentes de tránsito (SOAT) a partir del 1 de diciembre y que incluso por varias horas atendieron algunas situaciones sin este requisito, la administración municipal se pronunció al respecto.

A través de un comunicado el DAGRD aseguró que la Secretaría de Servicios y Suministros, encargada del trámite, hizo a tiempo la renovación de las respectivas pólizas, que están garantizando la prestación del servicio así como la atención permanente en cada una de las ocho sedes en la ciudad.

#ComunicadoOficial | Luego de la información que circuló esta mañana frente a la compra del SOAT de algunos carros del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín se permite informar que: pic.twitter.com/iYqfLv7RSO — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) December 1, 2023

No obstante, comunicaciones de radioteléfono entre el subdirector de la entidad, Gustavo León, y funcionarios de bomberos, contradicen lo manifestado por la administración.

Aunque el directivo advierte la apertura de procesos disciplinarios para quienes se abstengan de atender alguna emergencia, los mismos funcionarios mantienen su postura en que no saldrán en los vehículos hasta tanto el documento no se vea reflejado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

"Todos los vehículos tienen cobertura de SOAT, no se pueden dejar de atender los eventos de ciudad porque sí tenemos cobertura (...) que quede en el reporte 123 que las personas que se nieguen a prestar el servicio tienen la trazabilidad para arrancar los procesos correspondientes", se escucha en el audio conocido por Blu Radio.

En las últimas horas la institcuión reportó la atención de un incendio en el occidente de Medellín con una unidad y cuatro tripulantes, pero fuentes en Bomberos Medellín que pidieron reserva de su identidad manifestaron que el camión no cuenta aún con SOAT, al igual que los demás vehículos.

"Sacaron unos comunidados diciendo que no hay problema (...) algunos conductores han sacado los camiones y otros han dicho que no, que hasta que notengan SOAT no mueven la unidad", puntualizó.

🚨#AEstaHora | Nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín se encuentra trabajando con normalidad con el fin de proteger la vida.



En este momento se dirigen a atender un incendio de cobertura vegetal en el Barrio La Loma con una unidad y 4 tripulantes.



Estaremos informando. pic.twitter.com/vuQaFCkTsp — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) December 1, 2023

Sobre esta situación y otras que se han conocido en la ciudad relacionada con la crisis de la salud y los servicios en algunas instituciones educativas de la ciudad, en su cuenta x el alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez manifestó que esto “es la muestra de la negligencia, corrupción e irresponsabilidad de quienes mal “gobernaron” a Medellín durante estos 4 años. La pregunta es muy sencilla:¿dónde está la plata?”.

Lo que ocurre en la administración o mejor desadministración de Medellín, es un desastre absoluto.

Solo algunos ejemplos:

1. Desde hoy no se pueden movilizar vehículos o máquinas de bomberos en Medellín porque no tienen SOAT.

2. Desde ayer los colegios públicos de Medellín se… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 1, 2023