Quintero dice que quienes lo abuchearon en concierto de Maluma “estaban drogados o alcoholizados”

Esta mañana se conoce el otro lado de la historia de la pelea del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, con algunos asistentes al concierto de Maluma este fin de semana, dicen quienes lo agredieron, que el alcalde los provocó.

Manifiesta una de las asistentes al concierto de Maluma a través de su cuenta de Twitter que el alcalde de Medellín , Daniel Quintero, es un “arrogante y egocéntric. También indicó que el mandatario se les acercó durante el espectáculo para decirles que “ustedes están acá por mí”.

Publicidad

”Lástima que el alcalde que tenemos tenga como una actitud tan arrogante y egocéntrico. Me parece increíble que se acerca a decirnos que ustedes están acá por mí, a lo que obviamente no respondimos de de la mejor forma, pero después vuelve y se acerca a querer qué, a querer buscar problema o sea ya sabe que es una persona que no queremos tanto entonces a qué se vuelve y se acerca”, señaló la asistente.

La asistente señaló que el grupo de amigos le dijo al alcalde que por favor se fuera y que tanto como el alcalde como los asistentes pedían respeto.

Cuenta una asistente al concierto de Maluma que @QuinteroCalle (el aliado de Petro en Medellín), se les acercó durante el espectáculo para decirles: “ustedes están acá por mí”.



Es decir, para Quintero, la gratitud no es para los artistas y su talento. No, es para Quintero. pic.twitter.com/M0Rk8AZ9vm — Julia Correa Nuttin (@JuliaCorreaNutt) May 1, 2022

Daniel Quintero también se refirió a este momento del abucheo y señaló que “uno que otro es hijo de gente brava”.

Publicidad

”Uno reconoce primero que estaban drogados o alcoholizados, con mucha fuerza porque su comportamiento, su cara estaba un poco desfigurada, allá había gente brava y uno que otro hijo de gente brava también, pero decirles que yo estoy muy tranquilo” dijo el alcalde de Medellín.

Tanto el trinos del alcalde, como la cuenta de la asistente al evento reciben críticas y mensajes de solidaridad.