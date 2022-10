Desalojan 23 familias por riesgo de la quebrada La Iguaná

Andrés Tobón, subsecretario de Seguridad de Medellín, explicó que la decisión se tomó porque el lote es público y se debe recuperar, además, por el riesgo que representa la quebrada.



María Sonibel Chinchía, vocera de los afectados, aseguró que no tienen a dónde ir y que las soluciones de albergues y arriendos temporales no son suficientes.



Por eso, con ayuda de estudiantes de la Universidad Nacional, institución vecina a la zona de invasión, están guardando sus pertenencias en la cancha y algunos hasta piden que los dejen amanecer allí.



En las instalaciones de la Universidad Nacional están siendo guardadas algunas pertencencias de las 23 familias que son desalojadas por la Policía de los alrededores de la quebrada La Iguaná. En total son 106 las personas afectadas.



Según las autoridades, varias familias no son de Medellín por lo que la Alcaldía les está ofreciendo el tiquete para que regresen a sus ciudades.