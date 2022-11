Despiden con un ritual al lobo Ámarok rescatado en Medellín

Las noches de luna llena ya no serán las mismas para Ámarok, el lobo que habita el zoológico Santa Fe de Medellín. La próxima semana, esta especie desconocida en Colombia partirá a un santuario en Denver, Estados Unidos, porque no podrá ser liberado, según Jhonatan Álvarez, veterinario del zoológico.



Ámarok llegó a Medellín a principios de 2016, después de ser recuperado del tráfico ilegal de fauna en el municipio de La Estrella. Con apenas 20 kilos de peso y un año y medio de vida, los médicos daban pocas esperanzas para salvarlo.



Más tarde, la necesidad de conocer en realidad su origen, llevó a que veterinarios del zoológico y la corporación autónoma Corantioquia, trasladaran genes de Ámarok a la Universidad de California, donde hicieron un descubrimiento: era un híbrido entre lobo y perro.



Tras meses de aislamiento, su estado de salud comenzó a evolucionar a base de una dieta carnuda: pollo, ternero y conejo, explicó Álvarez.



Este 12 de abril, a las 7:00 de la noche, se hará un ritual para despedir a Ámarok, esa especie que no vio el público de la ciudad, pero despertó el cariño de más de una persona.

Publicidad