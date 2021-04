Dramático relato de líderes hospitalarios en Medellín: "No tenemos cómo atender tanta gente"

En entrevista con BLU Radio, Marta Cecilia Ramírez, directora de la IPS Universitaria, reportó que la situación está saliendo de las manos y que el panorama es bastante crítico por cuenta de la ocupación de unidades de cuidados intensivos por cuenta del incremento de casos de COVID-19.

“Estamos en una situación muy crítica. Se nos está saliendo de control. Tenemos urgencias en el 130%, la cama hospitalaria en más del 90% y nuestras UCI en el 100%”, dijo.

Añadió que los médicos de la IPS Universitaria están bastante frustrados y tristes porque, a pesar de hacer tantos esfuerzos, la comunidad bajó la guardia y aumentaron los contagios.

“Las jornadas son muy largas. El volumen de paciente que tienen que ver es muy largo y, por ende, la carga laboral es muy grande”, añadió.

Mientras tanto, Andrés Aguirre, director del Hospital Pablo Tobón Uribe, dijo que las unidades de cuidados intensivos están al tope, al 100% y que materialmente es imposible atender al número de pacientes que están llegando al centro asistencial.

“Esto continúa. Es muy desafortunada la tragedia que está viviendo la gente y que estamos viviendo también nosotros porque no estamos siendo capaces de atender la demanda”, añadió.

Aguirre hizo un llamado a los ciudadanos a no relajarse y atender las normas establecidas por las autoridades porque esos errores se pagan con vidas.

“Aquí hay una tragedia paralela porque el COVID no vino a desplazar las otras enfermedades: la diabetes, las enfermedades cardiacas siguen ahí. Llega un momento en que la capacidad se copa y nos desborda. Al que llega a urgencias lo tenemos que dejar esperando ahí. Por eso tuvimos que decretar la emergencia hospitalaria. Le tenemos que decir a la gente que busque otro hospital, porque aquí no los podemos atender, no porque no queramos, sino porque no podemos”, puntualizó.